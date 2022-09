Weil am Rhein Jubiläum gebührend gefeiert

Weil am Rhein (os). Aus kleinen Anfängen zu einem wichtigen Teil im Leben der Stadt Weil am Rhein: Das Familienzentrum Wunderfitz blickte am zurück liegenden Wochenende auf 25 Jahre erfolgreiche Arbeit im Sozialbereich zurück. Gefeiert wurde vom Team um Geschäftsführerin Ingrid Weinmann und ihrer Stellvertreterin Regina Goetz am Freitag bei einem Festakt für geladene Gäste und am Samstag und Sonntag mit Aktionen für Familien, Alleinerziehende, Singles, Senioren sowie Kinder und Jugendliche an der Gustave-Fecht-Straße 27/1. Bei der Gala für geladene Gäste am Freitagabend überbrachte auch eine Delegation der Stadtverwaltung mit Bürgermeister Martin Gruner und Hauptamtsleiterin Annette Huber an der Spitze die Glückwünsche ans Wunderfitz-Team.