Weil am Rhein Jüngere für Angebote begeistern

Da Eintrittspreise für Jugendliche eine Hemmschwelle darstellen können, wurden in diesem Jahr zur Premiere der neuen Reihe „Kesselhaus Sessions“ alle Schüler ab 16 Jahren eingeladen. Als nächstes steht am 15. September der Flötist Johann Sundermeier auf der Bühne. Am 17. November folgt der Pianist „Schlindwein“. Um für junge Menschen attraktiv zu sein, sind Tickets für diese Veranstaltungen im Vorverkauf für Schüler für zehn Euro erhältlich, heißt es.

Kostenfreier Zugang zum Kieswerk-Open-Air konnte zwei Jugendgruppen ermöglicht werden, eine davon vermittelt über die Stadtjugendpflege für den Film „Sonne und Beton“.

Neue Poetry-Slam-Reihe

Im Herbst startet das Kulturamt eine neue Reihe zum Thema Poetry Slam, die sich gezielt an Jugendliche und junge Erwachsene richtet. An zunächst drei Terminen wird freitagnachmittags für alle ab 16 Jahren ein kostenfreier Workshop mit einem Experten angeboten. Im Anschluss treten abends Profis auf der Bühne im Kesselhaus auf. Wer an dem Workshop teilnimmt, kann auch die Veranstaltung am Abend kostenfrei besuchen.