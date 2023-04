Weil am Rhein Jugendarbeit wieder im Normal-Modus

Im Jugendzentrum La Loona in Friedlingen wird neben der klassischen „offenen Tür“ viel Wert auf die individuelle Beratung von Kindern und Jugendlichen gelegt. An vier Tagen hat das „La Loona“ seine Türen in Form eines „Open House“ geöffnet, was den Vorteil bietet, dass keine Besucher mehr weggeschickt werden müssen, weil die Öffnungszeit gerade nicht der passenden Altersgruppe entspricht. Die Räume des neuen Jugendzentrums auf dem Campus, zu dem auch die KiTa „Hand in Hand“ und eine Freiluftsporthalle gehören, böten für alle Besuchergruppen genügend Möglichkeiten. Im Vergleich zu den Jahren vor Corona ist die Besucherzahl von 200 bis 400 auf 300 bis fast 800 Besucher im Monat gestiegen, berichtete Eyhorn.

Die JuKE (für: Jugend- und Kindereinrichtung) in Haltingen richtet sich mit ihrem Angebot an fünf Tagen in der Woche ab 14 Uhr vor allem auch an Kinder im Grundschulalter. Der Fokus der Arbeit liegt dort auf Betreuung der Freizeitgestaltung und pädagogischen Angeboten wie Kochen und Kreativem. 200 bis 500 Besucher werden pro Monat in der Einrichtung gezählt. Immer am ersten Samstag im Monat gibt es von 16 bis 19 Uhr ein „Open House“ zum Kennenlernen. Hier findet zudem im Sommer und Herbst die verlässliche Ferienbetreuung statt.

Das Jugendcafé in Alt-Weil öffnet zu Zeit nur einmal in der Woche. Aus den Projekttagen des Oberrheingymnasiums ist eine Clique von 20 Jugendlichen hervorgegangen, die sich jetzt regelmäßig dort trifft.

In den Jugendräumen in Ötlingen und Märkt finden zur Zeit wegen mangelnden Interesses der Jugendlichen keine Treffen statt. Dies sei der Tatsache geschuldet, dass Kinder und Jugendliche hier die Möglichkeit hätten, sich zu Hause zu treffen und darüber hinaus trotz ihrer knappen Freizeit oft stark ins Vereinsleben eingebunden seien, erklärte Eyhorn auf Nachfrage aus den Reihen der Ausschussmitglieder. Für den Fall, dass doch Interesse bestehe, seien die Kontaktdaten hinterlegt.

Auch die regelmäßige Weiterbildung der Mitarbeiter ist Thema bei der Stadtjugendpflege. So haben sie sich von einer Headhunterin zum neuesten Stand beim Thema Bewerbungen fortgebildet.

Die Jugendarbeit in Weil am Rhein zeichnet sich durch personelle Kontinuität aus. Zwei junge Männer im Freiwilligen sozialen Jahr sowie seit Oktober vergangenen Jahres eine neue Studentin der Dualen Hochschule Stuttgart komplettieren das bewährte Team.

Öffnungszeiten

Jugendzentrum La Loona in Friedlingen

Montags (16 bis 18.30 Uhr), dienstags (15.30 bis 20.30 Uhr), mittwochs (14.30 bis 18 Uhr) und freitags (16.45 bis 20.30 Uhr): Open House Zeit für alle Altersgruppen (acht bis 27 Jahre). Außerdem öffnet das Jugendzentrum montags von 18.30 bis 21 Uhr für Teenies (12 bis 16 Jahre), donnerstags von 19 bis 22 Uhr für Jugendliche (ab 16 Jahren) und freitags von 14 bis 16 Uhr für die Kids (8 bis 12 Jahre).

JuKE Haltingen

Montags bis freitags, jeweils 14 bis 16 Uhr für Kids, für Teenies montags und donnerstags ab 16 Uhr, dienstags und freitags ab 17 sowie donnerstags ab 15 Uhr, für Jugendliche ebenfalls dienstags und freitags ab 17 sowie donnerstags ab 15 Uhr. Erster Samstag im Monat, 16 bis 19 Uhr: Open House.

Jugendcafé Alt-Weil

Dienstag, 16 bis 18.15 Uhr (zehn bis 13 Jahre)