Weil am Rhein Jugendliche schätzen die Angebote

2019 wurden insgesamt 200 Öffnungstage verzeichnet. Es gab 8102 Kontakte mit Jugendlichen, dazu 758 über Sportangebote und 665 über den Spielbus. 72 Prozent der Besucher waren männlich, 28 weiblich.

Präventionsprojekte beschäftigten sich mit den Themen Shisharauchen und Medienkonsum. Die politische Bildung wurde bei den Veranstaltungen „Politik & Pizza“ und dem „Habibi-Work­shop“ in den Vordergrund gestellt. Dazu kamen verschiedene Beteiligungsmaßnahmen wie das Kinder- und Jugendforum. In Haltingen wurde mit dem Spielbus ein neuer Standort am Spielplatz am Bromenackerweg ausprobiert. „Das kam sehr gut an, pro Tag waren 40 bis 50 Kinder da“, bilanzierte Eyhorn.

Vertreten war die Stadtjugendpflege außerdem bei der Ausbildungsbörse, beim Sponsorenlauf der Gemeinschaftsschule oder beim Kinder- und Jugendtag.

Juke Haltingen

In der Jugend- und Kindereinrichtung (Juke) Haltingen werden Öffnungszeiten für Kinder, Teenager und Jugendliche angeboten. Dienstags ist „Girls Day“, donnerstags „Boys Day“. Das Sommerloch konnte laut Eyhorn dank der kontinuierlichen Arbeit im vergangenen Jahr abgewendet werden, im August kamen 107 Besucher. 68 Prozent der Besucher waren Kinder zwischen acht und elf Jahren, 19 Prozent Teenager zwischen zwölf und 15 sowie 13 Prozent Jugendliche ab 16 Jahren. 67 Prozent der Besucher waren männlich, 33 weiblich. „Die Verteilung ist gut“, meinte Eyhorn.

La Loona Friedlingen

Eine Besonderheit im La Loona in Friedlingen sei die AG mit der Rheinschule, die dienstags und donnerstags angeboten wird. In den Ferien gab es weniger Öffnungstage, auch aufgrund des Spielbus-Angebots. 82 Prozent der Besucher waren Kinder. „Das liegt auch an der Zusammenarbeit mit der Rheinschule“, erklärte Eyhorn. 14 Prozent machten die Jugendlichen aus, vier Prozent die Teenager. Der Mädchenanteil wurde stark gesteigert, von 16 auf 29 Prozent.

Jugendcafé Alt-Weil

Das Jugendcafé in Alt-Weil hat dienstags und donnerstags von 18 bis 21 Uhr geöffnet, es kommen zwischen drei und 30 Besucher pro Öffnungszeit. Zwei Prozent sind weiblich. Im vergangenen Jahr gab es 49 Öffnungstage. 20 Termine der Einzelfallhilfe wurden angeboten. Dabei bieten die Verantwortlichen Beratung, Hilfe bei der Jobsuche und Bewerbungsschreiben oder Begleitung bei Behördengängen.

Jugendraum Märkt

Der Jugendraum in Märkt hat seit September wieder geöffnet. „Die Jugendlichen kamen auf uns zu“, freute sich Eyhorn. Es kommen zwischen drei und elf Besucher, die im Schnitt zwölf Jahre alt sind. Zwei Drittel sind weiblich.

Jugendraum Ötlingen

In Ötlingen gibt es derzeit keinen Bedarf. Über einen Aushang werden die Kontaktmöglichkeiten der Stadtjugendpflege kommuniziert.

Ausblick

Statt einwöchigen Ausflügen werden in diesem Jahr mehrere Zwei-Tages-Touren angeboten. „Damit wollen wir verschiedene Gruppen erreichen und auch Kindern aus sozial schwächeren Familien die Möglichkeit bieten, mitzukommen“, erklärte Eyhorn. Außerdem ist ein Graffiti-Projekt geplant. Die Präventionsarbeit im Bereich Medien wird fortgeführt. Jedes Jahr gibt es zum Beispiel die Jugend-Disco oder häuserübergreifende Turniere.

Das Team besteht derzeit aus den Fachkräften Verena Eyhorn, Raphael Kunz, Andrej Kaltenbacher, Frieder Heinz und Laura Rudolph sowie Akebia Gayer, Khuê Duong, Christian Holz und Shaip Ta­sholli (DHBW, Azubi und FSJ). Ausgeschieden sind Johanna Greve, Felix Müller, Chantal Fischer und Ayla D’Angelico.

Weil am Rhein (sas). Ein großes Kompliment und seine Hochachtung sprach Claus Weibezahl (CDU) der Stadtjugendpflege (siehe nebenstehender Bericht) aus. „Die Trennung von der Dieter-Kaltenbach-Stiftung war richtig.“ Als „absolut klasse“ bezeichnete Ulrike Fröhlich (Grüne) die Arbeit. Sie lobte die kreativen Angebote. Als Frau stimme sie der Mädchenanteil allerdings ein bisschen traurig.

Ein Lob gab es auch von Wolfgang Roth-Greiner (FDP): „Sie bieten ein breites Programm mit kleinem Geld.“ Er hakte nach, warum die Stelle in der mobilen Jugendarbeit vakant sei. „Fachkräfte zu finden ist schwierig“, antwortete Hauptamtsleiterin Annette Huber.

Sehr positiv bewerte auch Matthias Dirrigl (SPD) die Stadtjugendpflege. „Die 1:1-Arbeit kommt zurück.“ Er fragte, warum der Februar einer der stärksten Monate sei, was sich Stadtjugendpflegerin Verena Eyhorn mit den Fasnachtsferien erklärte. „Viele Familien fahren da nicht weg.“ Eva-Maria Bozenhardt (CDU) sprach die Themen „Abhängen“ und „Null-Bock-Phase“ an. Es gebe zwei- bis drei Mal die Woche niedrigschwellige Angebote, die die Kinder und Jugendlichen auch wahrnehmen würden. Wer mit dem Handy dasitze, auf den versuche man einzuwirken. „Das funktioniert auch“, schilderte Eyhorn.