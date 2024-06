Leicht verletzt worden ist ein 14 Jahre alter Junge bei einem Fahrradunfall am Freitag gegen 19.10 Uhr. Der Junge befuhr die Hauptstraße in Weil am Rhein von der Friedensbrücke kommend talwärts, heißt es in einem Bericht der Polizei. Dabei geriet er mit seinem Reifen in eine Straßenbahnschiene und kam zu Fall. Er verletzte sich bei dem Sturz leicht. Vom Rettungsdienst wurde er medizinisch versorgt. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.