Weil am Rhein Jugendlicher klaut berauscht ein Auto

Weil am Rhein - Ein mutmaßlich berauschter Jugendlicher hat in der Nacht auf Sonntag in Weil am Rhein eine Spritztour mit einem gestohlenen Auto unternommen. Gegen 3.45 Uhr war der 17-Jährige am Steuer des Autos wegen seiner auffälligen Fahrweise von einer Polizeistreife gestoppt worden, heißt es in einer Mitteilung. Der Fahrer schien berauscht. Während eine Alkoholüberprüfung negativ verlief, war ein Drogentest gleich auf mehrere mögliche Beeinflussungen positiv. Außerdem wurde bei dem Jugendlichen eine kleine Menge Haschisch gefunden. Papiere hatte der junge Mann nicht dabei.