Weil am Rhein Jugendparlament legt los

Klar sei, so machte die Projektverantwortliche deutlich, dass es einen solchen Service, der auch eine Anleitung der Nutzung von Tampons und Binden beinhaltet, nur so lange geben werde, wie man damit verantwortungsbewusst umgehe und es keinen Vandalismus gebe.

Längere Mittagspause

Einig war sich das Gremium auch, mit der Realschule Dreiländereck bezüglich einer Verlängerung der Mittagspause Kontakt aufzunehmen. Diese sei, so hielt das Jugendparlament fest, mit lediglich 20 Minuten zu kurz, um Speisen zu kaufen und diese stressfrei zu sich zu nehmen. Eine Ruhepause sei in diesem Zeitfenster nicht drin. Man werde mit der Schulleitung Kontakt aufnehmen und bei Bedarf auch eine Umfrage unter den Schülern durchführen.

Mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung hatten sich Mitglieder des Jugendparlaments bereits den Trimm Dich-Pfad angesehen, um Verbesserungsvorschläge aus Sicht der Jugendlichen mitzuteilen. So sollte der Zugang besser ausgeschildert und die Schilder auf der Anlage knalligere Farben erhalten, meinte sie. Zudem gelte es, die Orientierung zu verbessern und Geräte so anzubringen, dass auch kleinere Menschen sie nutzen können. Die beiden Mitarbeiter aus der Stadt- und Grünplanungsabteilungen sicherten zu, die Wünsche in ihre Überlegungen einzubeziehen.

Vorgesehen ist auch, Mittel für Neuanschaffungen im Haushalt zu beantragen und diese mit den Jugendlichen abzustimmen.

Kleidertauschbörse

Die geplante Kleidertauschbörse, die am 9. Juli von 15 bis 17 Uhr im La Loona stattfinden soll, kam auch bei den Gemeinderatsvertretern und der Stadtverwaltung sehr gut an. Zumal damit das neue Jugendzentrum in Friedlingen von den Teilnehmenden aus allen Ecken Weils kennengelernt werden könne.

Ehe die Sitzung endete, stellte sich noch Olga Anselm vor. Sie ist in der Stadtverwaltung für Kriminalprävention zuständig und bat die Jugendlichen, sich bei ihr zu melden, wenn sie Fragen oder Anregungen hätten.