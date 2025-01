Weil am Rhein: „Junge Bläser scharren mit den Hufen“

Der Inhalt des Konzerts stehe den Lehrkräften völlig frei, hält er fest. „Ich gebe keinen Rahmen vor.“ Unter den Musikschullehrern seien verschiedene Charaktere vertreten, und so könne so ein Konzert auf jeweils ganz individuelle Weise zum Ereignis werden. So habe etwa der Hornlehrer zu seiner Präsentation schon einmal einen Gartenschlauch mitgebracht und ihn zur großen Verblüffung des Publikums mit Mundstück sowie Trichter in ein klingendes Instrument verwandelt. Leitherer, selbst Musiker, aber auch Klarinettenlehrer an der Musikschule, brachte zu seinem „Entdeckerkonzert“ um die 50 historische Klarinetten mit. Die Besucher staunten.