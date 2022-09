Weil am Rhein Junge Botschafter der Stadt

Weil am Rhein. Besonders habe Dietz auch gefreut, dass der größte Teil der Auszubildenden direkt aus Weil am Rhein kommt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Dietz: „Das zeugt sowohl von großer Identifikation mit der Stadt bei ihnen, als auch vom guten Ausbildungsruf, den wir uns erarbeitet haben.“

Die Stadt Weil am Rhein bildet vornehmlich junge Menschen in sieben Berufen aus und stärke durch verschiedene Aktivitäten von Anfang an das Teamgefühl untereinander und gegenüber der Stadt, erklärte der Leiter der Personalabteilung, Christoph Braun. Die Ausbildung bei der Stadtverwaltung solle nicht nur umfassend, kurzweilig und vielfältig sein, auch die Freude an der Arbeit im Rathaus dürfe nicht zu kurz kommen, meint Braun.