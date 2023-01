Weil am Rhein Junge Talente im Stapflehus

Weil am Rhein. Einer langjährigen Tradition folgend präsentiert das Kulturamt der 3-Länder-Stadt auch zu Beginn des Jahres 2023 wieder die Schulkunst-Ausstellung in der städtischen Galerie Stapflehus am Lindenplatz in Alt-Weil. Sie wird am Freitag, 27. Januar, um 11 Uhr eröffnet und bis zum 5. März zu sehen sein.