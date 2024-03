Weil am Rhein: Junge und Alte bündeln ihre Kräfte

Das soll sich jetzt ändern: Am Rande einer Veranstaltung kamen Goetz und Lefferts ins Gespräch und stellten fest, dass sie ein ähnliches Ziel vor Augen haben: Familien mit Kindern und „Wahlgroßeltern“ in Kontakt miteinander bringen – so wie es Lefferts schon von Bremen her kannte, als sie vor rund 30 Jahren mit kleinen Kindern ins Dreieckland kam. Mit den „Leihgroßeltern“ ihrer Kinder bestand über Jahre ein enger Kontakt, vom Babysitten, damit die Eltern mal zusammen ins Kino gehen konnten bis hin zu gemeinsamen Ausflügen ans Meer.

Das „Wufi“ hat für Samstag, 27. April, einen Ausbildungskurs für „Wahlgroßeltern“ organisiert, für den es noch freie Plätze gibt. Da würden keine Ratschläge gegeben, wie man mit Kindern umgeht, betont Goetz, denn viele hätten ja schon ganz viel Erfahrung. In der ganztägigen Schulung gehe es vor allem um Erfahrungsaustausch. Es gebe Ideen und Tipps, wie man einen Tag mit Kindern verschiedenen Alters verbringen kann. „Wir sprechen darüber, welche Erwartungen und Wünsche die Wahlgroßeltern an die gemeinsame Zeit mit den Kindern haben und welche Wünsche auch die Kinder haben könnten“. Abgerundet werde der Tag durch einen kurzen Einblick in die Erste Hilfe bei Kindern. Wer den Kurs durchlaufen hat, wird dann in eine Kartei aufgenommen, auf die Eltern zurückgreifen können, wenn sie auf der Suche nach einer Wahlgroßmutter oder einem Wahlgroßvater sind.