Weil am Rhein (sas). Nachdem in Märkt, Otterbach und Haltingen bereits in den vergangenen Jahren TV-Befahrungen in der Kanalisation stattfanden, soll dies nun auch in Friedlingen in Angriff genommen werden. Der Finanzausschuss hat am Dienstagabend einstimmig die Baufreigabe in Höhe von 200 000 Euro für die Befahrung und Zustandsbeurteilung erteilt. Die Befahrung erfolgt mittels neuester Inspektionsscantechnik, heißt es in der Vorlage.