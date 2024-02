Der Stadtteilverein Weil am Rhein-Friedlingen lädt zu einer Podiumsdiskussion der Oberbürgermeisterkandidaten ein. Wer wird für die nächsten acht Jahre Chef oder Chefin im Weiler Rathaus? Wer kann OB? Alle sechs Kandidaten diskutieren am Donnerstag, 15. Februar, 19 Uhr auf dem Stadtteilvereins-Podium im evangelischen Stadtteilzentrum (Mehrgenerationenhaus) in der Riedlistrasse 16 in Weil am Rhein-Friedlingen, schreibt der Stadtteilverein in einer Mitteilung. Die Moderation übernehmen Alev Kahraman und Volker Hentschel.