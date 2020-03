Weil am Rhein Kant streicht als erste Weiler Schule Fahrten

Beim Oberrhein-Gymnasium will Schulleiterin Silke Wießner vorerst abwarten. „Bei uns wird gemeinsam mit den Eltern das Thema gelöst werden.“ Es stünden keine Fahrten in Risikogebiete an. Vom Gesundheitsamt Lörrach habe sie zu den Fahrten in Nicht-Risikogebiete mit dem Verweis auf die fehlende Zuständigkeit keine näheren Angaben erhalten. Das Frühlingskonzert am 18. März in der OGW-Aula soll mit etwa 150 Besuchern stattfinden. Jeder könne entscheiden, ob er dabei sein will.

Der Leiter der Gemeinschaftsschule, Burkhard Keller, überlegt noch, ob es zu Absagen von Klassenfahrten kommen muss, wobei er dahin tendiere. Diese Woche soll noch eine Entscheidung getroffen werden, lässt er verlautbaren. Zwar würden sich die Schüler sehr darauf freuen, doch es gelte abzuwägen.