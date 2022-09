Weil am Rhein Karikaturen werden im Museum ausgestellt

Weil am Rhein. Die Stadt Weil am Rhein und die Gemeinde Huningue feiern in diesem Jahr ihre 60-jährige Städtepartnerschaft. An zwei Standorten – im Kulturzentrum Le Triangle in Huningue und im Museum am Lindenplatz in Alt-Weil – werden jeweils 25 Karikaturen der Ausstellung „La caricade franco- allemande. Die deutsch-französische Freundschaft“ gezeigt. In Weil ist die Ausstellung ab Samstag, 17. September, zu sehen. Bereits am Vorabend findet eine Vernissage im Le Triangle in Huningue statt. Dort werden andere Karikaturen zu sehen sein. Die Ausstellung läuft bis zum 23. Oktober.