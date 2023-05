Weil am Rhein Katholiken beraten über ihre Zukunft

Im Bereich des Dekanats Wiesental werden 22 Pfarreien und acht Kirchengemeinden bis zum Jahr 2026 zu einer Pfarrei und Kirchengemeinde zusammengeführt. Wie das im einzelnen aussehen soll, ist Gegenstand eines Dialogs, zu dem die Gläubigen vor Ort eingeladen sind. Eine erste Pfarrversammlung zu dem Thema, dies sich an die rund 8000 Katholiken der Kirchengemeinde Weil am Rhein richtete, hat am Samstag mit rund hundert Teilnehmern im Paulussaal in Weil stattgefunden.

Durch die Reform bringe Erzbischof Stephan Burger Pfarreien und Kirchengemeinden (Seelsorgeeinheiten) wieder auf eine gemeinsame Ebene, erläutert der Weiler Pfarrer Gerd Möller, der auch Dekan im Dekanat Wiesental ist (siehe nebenstehender Kasten). Auch wenn die Änderungen letztlich dem Wandel der Frömmigkeitskultur und den vielen Kirchenaustritten, auch wegen der Missbrauchsskandale, geschuldet sind, erkennt er in ihnen für die Ortsgemeinden künftig eher Vorteile als Nachteile. „Ich sehe die Chance eines Neubeginns“. Denn es sei doch so: Statt derzeit acht Pfarrern im Bereich seines Dekanats, müsse sich künftig nur noch einer um die Verwaltung kümmern. Bei den sieben anderen würden Kapazitäten frei für pastorale Aufgaben; für Seelsorge und Verkündigung. Die Zusammenfassung der Pfarreien und Gemeinden wäre also in personeller Hinsicht ein Gewinn. Welche Kriterien der „leitende Pfarrer“ künftig erfüllen müsse, sei noch nicht klar, ebenso wenig wie der Name der künftigen Pfarrei. „Das wird spannend“, freut sich Möller.