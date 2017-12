Weil am Rhein Katzensteins neuer Anlauf für „IG Ärzte Weil“

Weil am Rhein (sif). Eugen Katzenstein lässt nicht locker. Der Vorsitzende der Freien Wähler startet erneut einen Versuch, eine überparteiliche Initiative unter dem Stichwort „IG Ärzte Weil“ ins Leben zu rufen.

Weil es in absehbarer Zeit in der Grenzstadt vor allem an Hausärzten mangeln wird, hat Katzenstein das Thema Ärzteversorgung erst jüngst bei den „Höhengesprächen“ der Freien Wähler Weil am Rhein und Lörrach thematisiert. Und da die bereits im Frühjahr gestartete Initiative, die Bürger für das Thema zu sensibilisieren und sie zur Mitarbeit in einer Interessengruppe zu bewegen, auf wenig Resonanz gestoßen ist, unternimmt Katzenstein einen neuen Anlauf.

Deshalb lädt er alle interessierten Bürger für kommenden Montag, 11. Dezember, 19.30 Uhr, zu einer Besprechung über das Anliegen und das weitere Vorgehen in den „Ochsen“ nach Ötlingen ein.

Katzenstein will mit verschiedenen Maßnahmen versuchen, das Problem der mangelnden hausärztlichen Versorgung anzugehen. Deshalb sucht er Mitstreiter, um die Initiative auf eine möglichst breite und überparteiliche Basis zu stellen. Unter der E-Mail-Adresse Initiative-Aerzte-Weil@hotmail.com können sich Interessenten melden.