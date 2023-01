Weil am Rhein Kaufring: Fremdparker müssen zahlen

Die Firma Park-Depot übernimmt den Betrieb des Parkdecks. Das System funktioniert so: Über eine Kamera werden die Kennzeichen der Autos, die ein- und ausfahren, erfasst. Wer im Kaufring einkauft, erhält eine Gutschrift über eineinhalb Stunden Parkzeit. Diese können die Kunden dann am Kassenautomaten eingeben, wo sie verrechnet wird. Bisher musste eine Parkscheibe eingelegt werden, die Höchstparkdauer lag ebenfalls bei 90 Minuten. Kaufring-Kunden erhalten eine Gutschrift Fremdparker müssen am Kassenautomaten bezahlen. Wer dies nicht tut – eine Schranke wird es nicht geben –, erhält einen Strafzettel. Es besteht außerdem die Möglichkeit, innerhalb von 24 Stunden über eine App des Anbieters Park-Depot zu zahlen. Die Parkgebühr ist höher als in der Dreiländergalerie, sagt Kemmler, wollte aber keinen Betrag nennen. Für die nächsten zwei Wochen wird Personal an den Automaten bereitstehen und bei der Bedienung behilflich sein, kündigt der Kaufring- Geschäftsführer an.