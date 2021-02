Weil am Rhein Kaufring investiert Millionenbetrag

So werde in Absprache mit der Stadtverwaltung und unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen das gesamte Erdgeschoss geöffnet, so dass ausreichend Platz zur Einhaltung der Abstandsregeln vorhanden sei, damit sich die Kunden auch sicher fühlen. „Es ist keine Sondererlaubnis“, erklärt Stadtsprecherin Junia Folk auf Nachfrage. Vielmehr hätte der Kaufring aufgrund der 60-Prozent-Regel ebenso wie der Müller Markt auch schon in den zurückliegenden Wochen während des Lockdowns öffnen dürfen und nicht den Bereich mit Bauzäunen abtrennen und schließen müssen. Nur der Lebensmittel-Markt, der Bereich mit Zeitschriften und Lotto sowie die Post sind bisher geöffnet gewesen. Aufgrund der Pandemie-Lage habe man darauf verzichtet, als Mischbetrieb die 60-Prozent-Regel zu ziehen und auch Kleidung & Co. im Erdgeschoss anzubieten.

Bis zu 200 Einkäufer

Es wird ab Montag nicht nur Rabatte geben, sondern auch Einlasskontrollen. Bis zu 80 Personen dürfen sich gleichzeitig im Lebensmittelmarkt aufhalten, insgesamt auf Erdgeschoss-Ebene bis zu 200 Personen, wo ausreichend Verkehrsflächen zur Verfügung stünden. „Wir wollen für die Weiler Kunden kein großes Risiko bilden“, unterstreicht Cornelius, dass so Abstand halten möglich sei. „Wir erfüllen alle gesetzlichen Parameter.“

Es handelt sich bei der Millioneninvestition schon um die zweite größere Aufwertungsmaßnahme innerhalb weniger Monate. So erhielt die Fassade zuletzt auch einen neuen Anstrich und einige weitere Modernisierungen erfolgten in dem Zug. Rund eine halbe Million Euro wurden dafür locker gemacht. Außerdem soll noch weiter investiert werden, lässt Cornelius in besonderer Wortwahl durchblicken. „Wir sind in positiven Gedanken.“ Denn für seinen Bereich gelte das Motto „Handel ist Wandel“.

Dass nahe des Hintereingangs in diesem Jahr die Dreiländergalerie eröffnen will, sieht er zudem positiv. „Ich freue mich drauf.“ Denn die Stadt gewinne so an Attraktivität. „Weil als Einkaufsstadt wird interessanter.“ Erst einmal hofft er aber, dass der Lockdown sich nicht bis weit in das Frühjahr zieht. „Wir hoffen, dass es im März zu Lockerungen kommt.“