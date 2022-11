Weil am Rhein Kaum Interesse an Gutscheinen

Weil am Rhein (sas). Das Interesse an den neuen digitalen Weil-aktiv-Gutscheinen hält sich offenbar im Grenzen. Lediglich neun Geschäfte hätten sich bisher für das neue Gutscheinsystem angemeldet, informiert Schriftführer Bernd Hörenz in einem Rundschreiben an die Mitglieder. Damit sei Weil am Rhein nicht attraktiv. „Es droht ein Umsatzverlust beziehungsweise die Gesamtaufgabe des Gutscheinsystems, insbesondere wenn sich einer unserer größten Direktabnehmer von Gutscheinen mit einem Jahresumsatz von mindestens 9000 Euro zurückzieht, weil die Gutscheine an zu wenig Stellen in Weil am Rhein eingelöst werden können“, mahnt Hörenz.