Weil am Rhein Kein Dorfladen für Ötlingen

Mitwirkung ist Knackpunkt

Doch wenn es an das Mitwirken im „Dorfladen Plus“ geht, wird die Barriere für einen Aufbau deutlich. Jeder fünfte der Befragten (21 Prozent, also 13 Personen) würden im Dorfladen mitarbeiten, 38 Prozent würden die Idee passiv unterstützen (beispielsweise als Vereinsmitglied), 35 Prozent können sich keine Mitarbeit vorstellen. Aber nur zwei Personen würden die Idee durch aktive Mitarbeit in Organisation/Gremien unterstützen.

Laden „unwahrscheinlich“

So freuen sich die Initiatoren zwar, dass die Idee generell gut angenommen wurde, doch es seien auch einige Bedenken über die Machbarkeit des Dorfladens geäußert worden, zum einen aus Erfahrungen in der Vergangenheit und zum anderen im Hinblick auf die schon sehr gute Versorgung in der Umgebung des Dorfes.

„Mit der Befragung zeigte sich, dass die Einrichtung eines gemeinschaftlich getragenen Ladens unwahrscheinlich ist“, heißt es daher von Seiten der Initiatoren. Dabei war dies das Herzstück des ursprünglichen Plans der Initiatoren, die sich einen Dorfladen „Plus“, getragen vom Dorf für das Dorf, vorgestellt hatten. „Ein Laden mit regelmäßigen Öffnungszeiten bedeutet einen großen Einsatz an Zeit und Geld, der von den Initiatoren alleine nicht geleistet werden kann.“

„Ötlingen Plus“ möglich?

Ganz aufgeben wollen sie die Idee des „Plus“ aber nicht. „Vielleicht können wir ein ,Ötlingen Plus’ anregen. Ideen aus der Dorfgemeinschaft zu Aktionen, Veranstaltungen und Initiativen könnten zentral kommuniziert und gemeinsam durchgeführt werden.

Für Vorschläge stehen Susanne Möllers und Bernd Steinrücken per E-Mail (susanne.moellers@t-online.de, berndstein@gmx.de) zur Verfügung.