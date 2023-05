Weil am Rhein Kein Durchkommen für Müllfahrzeuge

Müllfahrzeuge kommen nicht durch

Den Stadtwerken sei durch die Abfallwirtschaft des Landkreises mitgeteilt worden, dass das Entsorgungsunternehmen den Herbergacker nicht befahren kann, erklärt Pressesprecher Mirko Bähr von der Stadtverwaltung. Vorher habe man keine Kenntnis darüber gehabt, dass das Entsorgungsunternehmen den Herbergacker nicht befahren kann. Aufgrund des Feiertags am Donnerstag hätten die Stadtwerke jedoch schnell reagiert, Flugblätter angefertigt und sie am selben Tag noch an die Anwohner verteilt. Die Einfahrt in den Herbergacker erfolge normalerweise von der Hauptstraße aus rückwärts beim Modehaus Ermuth, so Bähr. Das sei aufgrund der derzeitigen Baustellensituation nicht möglich.