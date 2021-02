Weil am Rhein Kein Geldsegen vom Land erwartet

Die Erwartungshaltung für dieses Jahr ist aber sowohl bei der Stadtspitze als auch bei den Gemeinderatsmitgliedern verhalten – wissend um die Grenzen der Belastung und auch um die dann schon erfolgte Landtagswahl. „Keine allzu großen Erwartungen“ hat auch OB Wolfgang Dietz, wobei er sich in einem Gespräch mit Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer, Landrätin Marion Dammann und auch Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz hier einig gewesen sei.

„Atempause“ bei Sanierung Letzterer habe in der Gesprächsrunde auch aufgezeigt, welche finanziellen Lasten Lörrach in diesem Jahr zu schultern hat. Dabei führte er die Sanierung der Schulen ebenso wie das Rathaus an. In Weil am Rhein habe man in den vergangenen Jahren regelmäßig die Gebäude auf Vordermann gebracht, erklärte Dietz. Daher könne und müsse man eine „Atempause“ einlegen.