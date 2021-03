Weil am Rhein „Kein gravierendes Problem“

Als „suboptimal“ bezeichnet es die Stadt, dass die Parkplätze an der Hangkante nicht bereits zur Verfügung stehen, wie es nach ursprünglicher Planung eigentlich hätte sein sollen, wie es auf Nachfrage heißt. Im Moment aber bestehe durch den Wegfall des Messeplatzes kein gravierendes Problem. Beschwerden lägen bisher auch keine vor. „Doch die Situation wird ohnehin nur vorübergehend sein, bis die Parkplätze an der Hangkante in absehbarer Zeit zur Verfügung stehen“, kündigt Stadtsprecherin Junia Folk an.

Der Messeplatz war auch nie ausgelastet, wie man selbst täglich sehen konnte. „Das ist auch die Beobachtung der Stadtverwaltung. In Höchstzeiten waren dort im Schnitt etwa 25 bis maximal 30 Autos gleichzeitig zu zählen, was jedoch relativ selten vorkam.“ Die Verwaltung gehe daher davon aus, dass sich Ersatzparkplätze vorübergehend zum Beispiel in der unmittelbar angrenzenden Straße „Am Messeplatz“ gut finden lassen. Dort befinden sich zahlreiche öffentliche Parkplätze.