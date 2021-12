Weil am Rhein „Kein normaler Geburtstag“

Frage: Was wäre eigentlich für die Feierlichkeiten geplant gewesen? Inwieweit konnten Sie Alternativen finden?

Wir hatten einige Aktionen für unsere Besucher und Kunden geplant, unter anderem kulturelle Veranstaltungen, aber auch Mitmachaktionen. Diese konnten leider so nicht stattfinden. Eine sehr gute Alternative war mit Sicherheit das Parkdeck-Festival, welches wir auf Initiative des Kulturamts durchgeführt haben.

Frage: Im zweiten Jahr in Folge wurde die so wichtige Vorweihnachtszeit durch Corona auf den Kopf gestellt. Was bedeutet das für die Händler bei Ihnen im Haus?

Ein ständiges Einstellen auf die stets neuen Auflagen beziehungsweise Verordnungen. Damit einhergehend eine Verunsicherung sowohl bei unseren Kunden aus der Schweiz und Frankreich als auch bei unseren deutschen Kunden aus der Region, ein ständiges Aufklären der Kunden sowohl vor Ort, am Telefon als auch auf unseren Social Media-Kanälen über die aktuellen Vorschriften. Diese ständige Dynamik beziehungsweise „coronabedingte Konjunktur“ hat sich – wie überall in Deutschland – auch auf uns ausgewirkt.

Frage: Wie stellt sich die Situation für die anderen Mieter, wie Kino und Hotel, dar?

Bezug nehmend auf das Hotel hat sich das Buchungsverhalten der Gäste bedingt durch Corona stark geändert. Die Auswirkungen machen sich parallel zum jeweiligen Stand beziehungsweise der Phase der Inzidenzen bemerkbar. Aktuell gibt es vermehrt Stornierungen für den laufenden Monat Dezember aber auch für die ersten drei Monate des nächsten Jahres. Die Situation unseres Kinos ist ebenfalls, wie in den meisten Branchen auch, stark vom aktuellen Verlauf der Inzidenzen und den damit einhergehenden jeweiligen Verordnungen abhängig. Die aktuelle 2G-plus-Regelung hat der gesamten Kinobranche und somit auch unserem Kino, dem Kinopalast im Rhein-Center, starke Einschränkungen gebracht. Nichtsdestotrotz hat unser Kino weiterhin geöffnet. Momentan haben wir viele spannende Blockbuster wie den neuen Matrix, Spider Man, House of Gucci oder die West Side Story im Programm. Wir erinnern uns: Im letzten Jahr gab es einen Mangel an Filmangeboten und ein ständiges Verschieben der Filmstarts. James Bond ist hierfür bestes Beispiel. Nichtsdestotrotz blicken wir zuversichtlich in die Zukunft.

Frage: Seit rund zweieinhalb Jahren sind Sie nun Centermanagerin. Welche zu Beginn gefassten Pläne konnten sie bereits umsetzen?

Das Rhein-Center war bereits vor meiner Zeit sehr gut aufgestellt. Mein Vorgänger Herr Merz hat hier über 20 Jahre eine bestmögliche nachhaltige Arbeit geleistet. Wir haben darüber hinaus den bestehenden Branchen-/Mietermix optimiert, haben fehlende beziehungsweise nicht stark genug vertretene Branchen beziehungsweise Dienstleister ins Center gewinnen können. Im Center selbst haben wir einiges am Ambiente in Angriff genommen, unter anderem haben wir unsere absolut veraltete Beschilderung gegen eine neue moderne Beschilderung ausgetauscht. Die alten Centersitzmöbel haben wir ausgetauscht gegen ein nachhaltiges Designmöbelkonzept aus Skandinavien. Im Bereich unserer Aktionen beziehungsweise Aktivitäten haben wir einige neue Wege eingeschlagen, die es noch zu erweitern und auszubauen gibt.

Frage: Und was steht noch auf der Agenda?

Wir haben hier einige für das Rhein-Center spannende Wunschkandidaten als neue Betreiber, mit denen wir in Verhandlung stehen. Das Thema Café und Eis möchten wir im Center qualitativ hochwertig ansiedeln. Den Podest- beziehungsweise Emporebereich im Haupteingangsbereich möchten wir mit einem modernen Bistro-Café zu neuem Leben erwecken. Im Bürobereich würden wir sehr gerne eine kosmetische Tagesklinik mit integriertem Wellnessbereich ansiedeln, was ich insbesondere im Hinblick auf unsere Lage sehr interessant finde. Ebenso stehen einige spannende Aktionen und Aktivitäten für unsere Kunden auf der Agenda. Auch werden wir im Jahr 2022 das Thema E-Ladesäulen und Ausleihstation von E-Bikes in Angriff nehmen. Auch was das Ambiente des Centers angeht, haben wir einiges auf unserer To-Do-Liste.

Frage: Seit einiger Zeit ist das Rhein-Center auch wieder Mitglied der Händlervereinigung Weil-aktiv. Hat sich das bewährt?

Auf jeden Fall. Wir haben einen starken Austausch beziehungsweise sind hier auch aktuell im Strategieteam der Vereinigung vertreten. Gemeinsam haben wir für das kommende Jahr einiges auf der Agenda und freuen uns auf die weitere intensive Zusammenarbeit und den gemeinsamen Austausch.

Frage: Das Rhein-Center war dieses Jahr Gastgeber für das Parkdeck-Festival. Können Sie sich solche Aktionen auch künftig vorstellen?

Definitiv! Wir haben auf Anregung des Kulturamts und in dessen Regie gemeinsam mit sehr viel „Herzblut“ in einer absolut schwierigen Phase über einen Zeitraum von drei Tagen ein musikalisch ansprechendes und abwechslungsreiches Highlight auf die Beine gestellt. Wir sind sehr glücklich über die Zusammenarbeit und sind hier auch weiterhin in regem Austausch. Das Parkhaus selber mit der einmaligen Aussicht auf den Rhein bietet uns interessante Möglichkeiten. Wir haben hier einige Ansätze beziehungsweise Planungen, die jedoch in ständiger Abhängigkeit von der aktuellen Lage sind. Das Parkdeck, das hat uns das Parkdeck-Festival gezeigt, wird sich zu einer spannenden Event-Location entwickeln.