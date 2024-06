Weil am Rhein: Keine Container, keine Pakete

Stelle umwidmen

Die Pastoralreferenz-Stelle (100 Prozent) wird in multiprofessionelle Stellen umgewidmet. Grund ist der Mangel an theologischen Fachkräften und die Schwierigkeit, die Stelle theologisch zu besetzen, hieß es in der Sitzung. So sind im Dekanat Wiesental sechs Stellen weiterhin nicht besetzt. Es gibt konkret einen Interessenten, der im Rahmen von zehn bis 20 Prozent dieser Stelle in der Jugendarbeit, vor allem für die Ministranten, tätig sein will. Der Umwidmung in diesem Prozentbereich hat der Pfarrgemeinderat einstimmig zugestimmt.

Besuch des Bischofs

Vikar Thomas Kaleeckal wird zum 1. September in die kleine Wohnung im Pfarrhaus St. Peter und Paul einziehen. Er teilt mit, dass sein indischer Heimatbischof Geevarghese Makarios, Diözese Puttur in Südindien, am 24. und 25. Juni zu Besuch kommt. Am Montag, 24. Juni, besteht die Gelegenheit zur Begegnung mit dem Bischof ab 19.30 Uhr im Kolpingsaal in St. Maria in Haltingen. Am Dienstag, 25. Juni, zelebriert der Bischof ab 18.30 Uhr ein Pontifikalamt in Guter Hirte in Friedlingen.