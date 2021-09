Weil am Rhein „Keine neue Lösung“

Von Saskia Scherer

Weil am Rhein. Durch die Aussagen von Zickenheiner würden Erwartungen geweckt, die bei weitem nicht erfüllt werden könnten, kritisierte Dietz. Der Abgeordnete hatte vorgeschlagen, dass statt eines Pendelbusses, der vom S-Bahnhof in Brombach eingesetzt werden soll, direkt ein regelmäßiger Halt der S6 am Zentralklinikum eingerichtet werden könnte. Dafür entfiele für diese Linie der Haltepunkt Schwarzwaldstraße. Die S5 könnte nicht direkt am Klinikum halten, weswegen Zickenheiner meinte, Fahrgäste aus Weil am Rhein könnten am Lörracher Hauptbahnhof überdacht umsteigen.