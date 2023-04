Weil am Rhein Kellertür und Fenster aufgehebelt

Zeuge reagiert

Am Samstag gegen 18 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass er gerade beobachtet habe, wie ein Unbekannter aus dem Fenster seines Nachbarn gestiegen sei. Im Garten habe ein weiterer Unbekannter gestanden. Beide seien in Richtung Kirchgäßlein geflüchtet. Vermutlich wurden sie von dem Zeugen gestört. Die Unbekannten hebelten ein Fenster im ersten Obergeschoss auf, um in das Einfamilienhaus an der Hauptstraße, unweit der Kähnelgasse, zu gelangen. Eine sofortige Fahndung verlief ohne Erfolg. Die beiden Einbrecher werden wie folgt beschrieben: beide etwa 1,75 Meter groß, bekleidet mit blauen Jeanshosen. Einer trug eine dunkle Jacke, schwarzes Basecap sowie einen dunklen Mund-Nasen-Schutz. Der andere trug eine helle Jacke, Mütze und einen hellen Mund-Nasen-Schutz.

Hinweise erbeten

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Hinweise unter Tel. 07621/ 1760.