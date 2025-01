Weil am Rhein: KI – ein weites Feld für Künstler

Viel zu bereden hatten, v.l.: Till Langschied, Timo Kropp, Matthias Zehnder und Tonio Paßlick. Foto: Beatrice Ehrlich

Nicht zuletzt warnte er vor der Fähigkeit von KI, die Stimmen von Menschen nachzumachen. „Vereinbaren Sie ein Codewort mit ihren Liebsten“, gibt er den Zuhörern mit auf den Weg.

Der Programmierer: Timo Kropp hat die Kuratorinnen-KI programmiert, die auch an diesem Abend die Besucher von einer großen Leinwand aus willkommen heißt. Freundlich und gewinnend spricht sie ihren Text, zeigt sich dabei aber unflexibel – so hat sie noch gar nicht bemerkt, dass Oberbürgermeisterin Diana Stöcker sich an diesem Abend nicht im Saal befindet.

Timo Kropp hat das Programm für die Kuratorinnen-KI geschrieben. Foto: Beatrice Ehrlich

Kropp bemüht sich in seinen Beiträgen, der KI den Schrecken zu nehmen, den sie für viele hat. Sie könne zwar bald einige, meist einfachere Tätigkeiten in der Arbeitswelt übernehmen, das wichtigere aber, die planerischen Tätigkeiten, seien nach wie vor Menschen vorbehalten. Auch, was die Energiebilanz betreffe, schneide das menschliche Gehirn deutlich besser ab. Dennoch sieht er auch Gefahren: KI könne Falschinformationen millionenfach verbreiten.