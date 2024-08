Mit dem Streifen "Radical - eine Klasse für sich" - in der ein Lehrer an einer Problemschule in Mexiko neue Wege einschlägt - ist das Kieswerk-Open-Air am Donnerstag in die siebte Runde gegangen. Los Capitanes del Son unterhielten mit kubanischer Musik auf der Bandbühne. Musik, bei der man kaum, die Beine ruhig halten kann: Einige Zuschauer tanzten Salsa und Merengue an diesem Abend mit durchwachsenem Wetter. Als schließlich doch der regen fiel, wurden die Türen des Hadid-Baus für die Besucher geöffnet, um unter dem Dach Zuflucht suchen zu können.