Filmstoff, der im Innersten berührt, stand am Dienstag beim Kieswerk-Open-Air auf dem Programm: Die bewegende Geschichte einer Mutter, die, nachdem ihr Sohn nach einem Unfall ins Koma gefallen ist, die Liste seiner größten Wünsche abarbeitet - als verzweifelte Wette darauf, dass er wieder aufwacht. Nach der verregneten Ausgabe des vergangenen Jahres feiert das Open-Air-Kino im Dreiländergarten in Weil am Rhein dieses Mal einen herrlichen Sommerabend nach dem anderen. Erneut fanden viele Besucher den Weg auf das ehemalige Landesgartenschau-Gelände. Mindestens so wichtig wie der Film des jeweiligen Abends ist die Zusammenkunft davor bei einem großen Angebot an Speisen und Getränken. Das "Miriam Braun Duo", zwei Frauen mit vielen Instrumenten, unterhielt vor dem Film und in der Filmpause mit Folk und Liedern amerikanischer Singer-Songwriterinnen.