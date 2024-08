Der Weiler Kulturamtsleiter Peter Spörrer berichtet in einer Pressemitteilung außerdem von grundsätzlichen positiven Rückmeldungen des Publikums sowie Zurückhaltung bei den Ticketbuchungen. Aufgrund der veränderten Sitzplatzanzahl (800 im Vorjahr, 1000 dieses Jahr) und der veränderten Dauer sei die Auslastung der vergangenen beiden Auflagen nicht direkt vergleichbar, erklärt Spörrer. Verglichen werden könne jedoch die durchschnittliche Anzahl von Gästen pro Veranstaltungstag. Sie lag 2023 bei 449 und konnte in diesem Jahr auf 509 gesteigert werden. Am letzten Abend, als mit dem Stimmen-Festival und dem „Weinweg in Flammen“ gleich zwei Konkurrenzveranstaltungen in Weil am Rhein über die Bühne gingen, kamen etwas mehr als 500 Besucher. Am Freitagabend, als James Blunt auf dem Vitra Campus gastierte, waren es gut 300. „Da hätten wir uns mehr gewünscht“, räumte Spörrer im Gespräch mit unserer Zeitung ein. „Dafür hat das Wetter gehalten“, freute er sich. Wir berichten noch ausführlich.