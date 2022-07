Weil am Rhein Kieswerk-Open-Air in Weil am Rhein

Das komplette Filmprogramm

Gezeigt werden beim Kieswerk-Open-Air am 28. Juli die Komödie „Monsieur Claude und sein großes Fest“, am 29. Juli „Elvis“, am 30. Juli „Fantastische Tierwesen 3“, am 31. Juli „Verplant – wie zwei Typen versuchen, mit dem Rad nach Vietnam zu fahren“, am 1. August „Everything everywhere all at once“, am 2. August „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“, am 3. August „Minions 2“, am 4. August „À la carte! Freiheit geht durch den Magen“, am 5. August „Blues Brothers“, am 6. August „Dune“ und zum Abschluss am 7. August „Alles in Bester Ordnung“.