Weil am Rhein Kilometer auf dem Velo sammeln

Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr ist Weil am Rhein auch in diesem Jahr bei der Kampagne des Klima-Bündnisses dabei. In der Zeit vom 1. bis zum 21. Juli rückt das Radfahren wieder verstärkt in den Fokus, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Bei diesem Wettbewerb geht es darum, drei Wochen lang so viele Alltagswege wie möglich klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Teilnehmen können alle Menschen, die in der 3-Länder-Stadt wohnen, arbeiten, einem Weiler Verein angehören oder hier zur Schule gehen.