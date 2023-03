Weil am Rhein Kinder entdecken die Welt der Bücher

Weitere Freiwillige sind willkommen

Hölscher hat dennoch einen großen Wunsch: Dass sich noch mehr Menschen in Weil am Rhein finden, die sich vorstellen können, mit Grundschulkindern ein Buch in die Hand zu nehmen. Gerade in der Rheinschule in Friedlingen wäre man doch sehr froh, wenn die beiden Lesepaten weitere personelle Unterstützung erhielten.

Denn Lesen, so unterstreicht Hölscher, sei der Schlüssel zur Bildung. „Wer nicht lesen kann, dem bleibt alles verwehrt.“ Aus diesem wichtigen Grund freut er sich besonders, dass das Lesepaten-Projekt auch dafür gesorgt hat, dass der Aufbau einer eigenen Schulbibliothek an der Leopoldschule vorangekommen ist. „Die Vorarbeit ist weit gediehen“, sagt der Rektor. Die Kinder könnten sich schon Bücher ausleihen.

Mit dem Medium selbst fänden sich die jungen Schüler immer besser zurecht. Die Bücherei werde immer mehr zu einem wichtigen Begegnungsraum. „Es ist wichtig, dass die Kinder unter solchen tollen Bedingungen mit Büchern in Kontakt kommen“, ergänzt Hölscher. Schließlich wisse er, dass Schüler in den weiterführenden Schulen immer schlechter lesen können.

Freude über das gemeinsam Erreichte

„Diesen Umstand jedoch immer nur zu beklagen, aber nichts dagegen zu tun, dass die Mädchen und Jungen zuhause eben nicht nur mit der Spielkonsole vor der Kiste sitzen, das ist doch keine Lösung“, findet der Rektor. Umso bemerkenswerter sei es, dass Eltern auf die Idee gekommen sind, das Lesepaten-Projekt zu initiieren.

Annette Huber, Hauptamtsleiterin der Stadt Weil am Rhein, unterstreicht die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten und freut sich über die Resonanz. Sie betont die Wichtigkeit, lesen zu können. Genauso wichtig sei es aber auch, gemeinsam und vernetzt Ideen in die Tat umzusetzen. „Das Lesepaten-Projekt zeigt, dass wir gemeinsam etwas erreichen können.“

Weitere Informationen zum Lesepaten-Projekt gibt es telefonisch bei der Abteilung für Soziales, Schulen und Sport unter 07621/704131 (Norbert Nußbaumer). Interessenten können sich zudem per E-Mail an schulpaten@weil-am-rhein.de melden.