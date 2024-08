Weil am Rhein: Kinder entwickeln mehr Lesefreude

Momentan seien es knapp 30 Lesepaten für die fünf Weiler Grundschulen – Karl-Tschamber-Schule, Rheinschule, Hans-Thoma-Schule, Hermann-Daur-Schule und Leopoldschule. Die Lesepaten kommen ein- bis zweimal die Woche während des Unterrichts vorbei. Sie integrieren sich dann in den Unterricht oder nehmen ein bis zwei Kinder raus und lesen mit diesen. „Die Kinder freuen sich immer. Die sind ganz scharf drauf“, berichtet der Schulleiter. Mit dem Projekt wollen sie alle Lesestufen bedienen – die ganz schwachen und ganz starken.

Hölscher freut sich über jeden weiteren Lesepaten. „Gerade an der Rheinschule könnten wir noch welche brauchen. Der Bedarf ist hoch und wir freuen uns über jeden, der da hin möchte.“ An sich könne es aber nie genug Lesepaten geben. Denn allein an der Leopoldschule müssten 16 Klassen bedient werden, sodass 16 Lesepaten benötigt würden, da ein Lesepate immer nur eine Klasse betreut, erklärt der Leiter der Leopoldschule.