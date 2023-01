Weil am Rhein Kinder liefern wichtige Erkenntnisse

Wo spielen die Weiler Kinder gerne? An welchen Orten halten sich die Jugendlichen besonders gerne auf? An welcher Stelle des Schulwegs lauern die größten Gefahren? Die Stadtverwaltung Weil am Rhein hatte das Dortmunder Planungsbüro „Stadtkinder“ mit einer gesamtstädtischen Analyse nach der Methode der Spielleitplanung beauftragt. Nun stehen bereits erste Maßnahmen an.