Im Hintergrund hängen währenddessen die Werke der Hortgruppe, die die vier Termine zuerst durchlaufen haben. An einigen dieser Kunstwerke hängen auch Erklärungen, welche Rechte zu sehen sind. So eine Erklärung sollen alle Kunstwerke erhalten, sagt Goetz und denkt dabei schon an die mögliche Ausstellung.