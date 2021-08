Weil am Rhein Kinder sind entsetzt über Müllmengen in der Natur

Weil am Rhein-Haltingen. Die Erzieherinnen Alina Kemme und Sia Muny des städtischen Kindergartens Kirschenstraße in Haltingen haben es sich mit einer Kindergruppe im Alter von drei bis sechs Jahren zur Aufgabe gemacht, den „Wöschbach“ in Haltingen von Müll und anderen Abfällen zu befreien. In Kindern ein Bewusstsein für Natur und Umwelt zu wecken, sei eine vornehmliche Aufgabe in der Erziehung. Da Kinder wissbegierig sind und etwas bewegen wollen, seien sie an diesen Fragen interessiert, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.