Weil am Rhein Kinder stellen Kunstwerke nach

Weil am Rhein/Hüningen. Die Corona-Pandemie hat die Kultur vor neue Herausforderungen gestellt, um mit Publikum und Besuchern in Kontakt zu bleiben. Mit der „Getty-Challenge“ rief das gleichnamige Museum in Los Angeles im März 2020 dazu auf, berühmte Kunstwerke nachzustellen. Mithilfe von Bettlaken, Spielzeug, Nahrungsmitteln oder auch Haustieren wurden alte Meisterwerke „kopiert“.

Die Resonanz war in Weil und Hüningen mit fast 200 eingereichten Bildern sehr groß, heißt es in einer Mitteilung. Die Beiträge der französischen Kinder wurden im Triangle ausgestellt, die der deutschen Kinder sind derzeit im Museum am Lindenplatz im Rahmen der Ausstellung „Menschen im Museum“ zu sehen. Wie zuvor angekündigt, erhält jedes teilnehmende Kind einen Preis.