Weil am Rhein Kinder und Jugendliche dürfen mitbestimmen

Ein Schiff gewünscht

Ein sichtbares Ergebnis gibt es auf dem Spielplatz Teichweg. Weil dort ein Spielgerät entfernt und der Sandkasten verkleinert wurde, haben sich die Kinder gemeldet. „Sie hatten recht und wir wollten das in Angriff nehmen“, berichtete Rimkus. Sie ging in die Hermann-Daur-Schule, erklärte den Kindern, warum Maßnahmen am Spielplatz notwendig waren und fragte sie nach ihren Wünschen. Die Schüler bastelten Modelle, aber dann kam der Lockdown. Also entwickelte Rimkus ein Arbeitsblatt, auf dem die Kinder festhalten konnten, wie der Spielplatz künftig aussehen soll – inklusive Zeichnungen. Die Kinder- und Jugendbeauftragte wertete alles aus und heraus kam ein Großspielgerät in Form eines Piratenschiffs, das im vergangenen Jahr eingeweiht wurde. „Schön, dass im Fischerdorf ein Schiff gewählt wurde“, freute sich Rimkus.

Streifzug durch Märkt

Ein weiteres Beteiligungsformat sind die sogenannten Streifzüge. Einladungen dafür gehen an alle Klassenstufen raus. Bislang war nur in Haltingen ein Kind aus Märkt dabei, berichtete die Kinder- und Jugendbeauftragte auf Nachfrage von Christoph Schröder. „Die größte Beteiligung gab es beim Spielplatz. Die Märkter Kinder sind hier wohl sehr gut aufgehoben oder in den Vereinen.“ Bei den Schulbesuchen in Märkt – Rimkus schaut immer am „Tag der Kinderrechte“ vorbei – seien sie immer munter und motiviert. „Sie wissen viel.“ In den Standards, die für die Siegelentfristung festgelegt wurden, sind die Streifzüge weiterhin enthalten und Rimkus würde diese auch gerne wieder anbieten. „Den ersten sehe ich in Märkt“, kündigte sie an, was Ortsvorsteher Stefan Hofmann begrüßte. Möglich sei auch, dass ein „Runder Tisch“ mit den Vereinen, wie er im Oktober in der Kernstadt ins Leben gerufen wurde, auch einmal in Märkt stattfindet, bot Hauptamtsleiterin Annette Huber an.