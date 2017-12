Weil am Rhein Kindergärten: Für alle den selben Zuschuss

Weil am Rhein (sif). Die Betriebskostenverträge aus dem Jahr 2012 mit den kirchlichen und freien Kindergartenträgern werden aktualisiert, außerdem vereinheitlicht die Stadt ihre Beteiligung an den laufenden Betriebsausgaben.

Davon betroffen sind die drei katholischen Kindertageseinrichtungen St. Michael auf der Leopoldshöhe, St. Franziskus in Otterbach und St. Joseph in Haltingen. Diese drei Einrichtungen erhalten ab dem neuen Jahr dann 93 statt wie bisher 91 Prozent Zuschuss zu den nicht gedeckten Betriebsausgaben.

Das hat der Kultur-, Sport- und Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig beschlossen, nachdem Hauptamtsleiterin Annette Huber die Veränderungen bei den Einrichtungen (Trägerstruktur, Schließung des Kindergartrens Arche) und die Notwendigkeit einer einheitlichen Regelung ausführlich dargestellt hatte. Alle Fraktionen am Ratstisch begrüßten die Vereinheitlichung. Mit rund 21 000 Euro Mehrkosten schlägt die Erhöhung zu Buche.

Darüber hinaus werden die Stundendeputate für die hauswirtschaftlichen Kräfte etwas ausgeweitet, da in den Kindertageseinrichtungen mit verlängerten Öffnungszeiten immer mehr Kinder das Essensangebot annehmen. Bei den Ganztagesgruppen wird 1,5 Stunden pro Gruppe und bei den Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten eine Stunde pro Gruppe statt wie bisher eine halbe Stunde anerkannt.