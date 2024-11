Weil am Rhein: Kindertreff im Haus auf Stelzen

„Für uns ist das ein recht großes Projekt“, erklärte Benjamin Schirra im Namen des neu formierten Förderkreises des Waldkindergartens. Umso größer ist seine Freude, dass sich mit „Work in Progress“, der Sparkasse Markgräflerland, der Apotheke am Rathaus, der Gorenflo Stiftung und der Stadt Weil am Rhein weitere Akteure gefunden haben, die sich finanziell an dem Projekt beteiligt haben.