Weil am Rhein Kinofilme im XXL-Format schauen

Am 14. August werden zunächst die Kinder mit „Ostwind 5 – Der große Orkan“ bedacht. Dieser Streifen wurde zusammen mit „Die Croods – Alles auf Anfang“ von den Kindern selbst in einer Online-Abstimmung ausgewählt. Im Anschluss läuft „Der Spion“ mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle. Der Film erzählt die wahre Geschichte eines britischen Geschäftsmanns, der in Russland für MI-6 und CIA spioniert hat.

Als „Alternative zum ,Tatort’ auf dem heimischen Sofa“ empfiehlt Spörrer „Der Rausch“ am 15. August. In dieser dänischen Produktion prüfen vier Gymnasiallehrer die These eines norwegischen Philosophen, wonach man erst mit einem Blutalkoholwert von 0,5 Promille zu Bestleistungen fähig ist.

Am 16. August steht beim Weiler Autokino der bei der Berlinale mit einem silbernen Bären für die beste darstellerische Leistung ausgezeichnete Film „Ich bin dein Mensch“ auf dem Programm. Hauptdarstellerin Maren Eggert spielt eine Wissenschaftlerin, die – um Forschungsgelder für ihre Arbeit zu bekommen – selbst an einer Studie teilnimmt. Ihre Aufgabe: Drei Wochen lang mit einem humanoiden Roboter zusammenleben, der darauf programmiert ist, ihr perfekter Lebenspartner zu sein.

Mit „Das geheime Leben der Bäume“ zeigt das Kulturamt tags darauf die Dokumentation des Lebens und Arbeitens von Peter Wohlleben. Der Förster und Bestseller-Autor setzt sich seit Jahren für den Wald und seine Erhaltung ein.

Am 18. August läuft „Der Rosengarten von Madame Vernet“, eine Komödie, in der eine Rosenzüchterin um den Erhalt ihres Unternehmens kämpfen muss. Sie macht das mit Hilfe dreier neuer Mitarbeiter, die über ein Resozialisierungsprogramm in ihren Betrieb kommen. Die drei haben zwar von Botanik keine Ahnung, sind aber sehr versiert in Sachen Einbruch und Diebstahl.

In „Der Mauretanier“ ist am Folgetag Jodie Foster in der Rolle einer Anwältin zu sehen, die sich für einen Insassen des Internierungslagers Guantanamo einsetzt. Der Streifen basiert auf dem Tagebuch von Mohamedou Ould Slahi.

Nach dem zweiten Kinderfilm „Die Croods – Alles auf Anfang“ läuft am 20. August der Action-Blockbuster „Fast & Furious 9“, in dem Dom Toretto (Vin Diesel) erneut seine Crew zusammenbringt, um eine gefährliche Verschwörung zu stoppen.

Am 21. August präsentiert das Kulturamt zunächst das Romantik-Drama „La Palma“, das die Geschichte eines jungen deutschen Paares erzählt, welches versehentlich den falschen Flug bucht und einmal auf der falschen Insel angekommen in ein leerstehendes Ferienhaus einsteigt und dort ein Rollenspiel beginnt. Er als maskuliner Spanier, sie als verführerische Spanierin. Im Anschluss daran steht „Kids Run“ auf dem Programm. Dieses Drama zeigt die Geschichte eines jungen, dreifachen Vaters, der sich als Tagelöhner durchschlägt und eigentlich nur seine Ex-Freundin, mit der er eine gemeinsame Tochter hat, zurückhaben will. Doch er schuldet sowohl seiner Ex als auch deren neuem Freund Geld und sie droht, ihm das Sorgerecht für die Tochter zu entziehen. Als er begreift, was auf dem Spiel steht, beginnt er zu kämpfen.

Als Abschlussfilm wird am 22. August „Minari – Wo wir Wurzeln schlagen“ gezeigt. Dieses im Frühjahr mit einem Oscar prämierte Werk erzählt die Geschichte einer koreanisch-amerikanischen Familie, die versucht, sich eine neue Existenz mit der Bewirtschaftung einer Farm aufzubauen.

Weitere Informationen zum Programm (inklusive Trailer) gibt es unter www.autokino-weil.de. Dort sind auch die Tickets erhältlich.