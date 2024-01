Weil am Rhein-Kirche: „Wir müssen realistisch sein “

Die badische Landeskirche hat aufgrund rückläufiger Steuereinnahmen einen Strategieprozess angestoßen. So fallen für bestimmte Kirchengebäude Bauzuschüsse weg. In Weil am Rhein wurden die Friedenskirche in Friedlingen, die evangelische Kirche sowie Gemeindezentrum in Alt-Weil und die Johanneskirche mit Gemeindezentrum geprüft und in Farben rot, hellgrün und grün eingeordnet. Mit Pfarrer Michael Hoffmann haben wir während seines Urlaubs in Köln telefoniert. Er stand uns zu diesem Prozess Rede und Antwort.