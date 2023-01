Weil am Rhein Kirche zeitweise geschlossen

Weil am Rhein. Danach wird die Kirche bis zum Ende der Maßnahmen sonntags nutzbar sein. Am Samstag, 25. Februar (Buurefasnacht), fällt der Gottesdienst aus, wie in der jüngsten Sitzung des Pfarrgemeinderats der katholischen Kirchengemeinde Weil am Rhein aus dem Stiftungsrat mitgeteilt wurde.

Für die Renovierung der Küche im Gemeindesaal in Guter Hirte wurde ein Kostendeckel von 240 000 Euro festgelegt. Der Glockenschlag im Kirchturm von St. Maria wird in der kommenden Woche montiert und ist dann wieder in Funktion.