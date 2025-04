Weil am Rhein: Kirchengemeinde gedenkt des verstorbenen Papstes Franziskus

Die Nachricht des Todes von Papst Franziskus am Ostermontag hat die Katholiken weltweit getroffen. In den Gottesdiensten am Ostermontag in der Kirchengemeinde Weil am Rhein wurden zu Beginn in einem fünfminütigen Läuten der Totenglocke in Stille des Verstorbenen gedacht, teilt Pfarrer Gerd Möller mit.

Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag werden in allen drei katholischen Kirchen mittags nach dem Glockenschlag um 12 Uhr alle Glocken für 10 Minuten zum öffentlichen Gedenken einladen. Dazu wird es in je einer der drei Kirchen ein vorbereitetes Gebet geben, am Mittwoch, 23. April, ab 12 Uhr in St. Maria Haltingen, am Donnerstag, 24. April, ab 12 Uhr in St. Peter und Paul in Weil am Rhein sowie am Freitag, 25. April, ab 12 Uhr in der Kirche Guter Hirte in Friedlingen.