Weil am Rhein: Kitas: Lage angespannt wie selten

Bilinguale Plätze Ende 2026

Die neuen, bilingualen Plätze stehen Ende 2026 zur Verfügung. Der Kindergarten Ötlingen soll statt eineinhalb- künftig zweigruppig geführt werden, was 17 zusätzliche Plätze bringt. Der eingruppige Kindergarten Sankt Franziskus in Otterbach soll abgerissen und zweigruppig neu gebaut werden, was 25 weitere Plätze schafft, die allerdings erst 2028 bereitstehen.

Neue Strategien

Einig war man sich im KSVA, dass die 2022 zunächst befristet eingeführte Verkürzung der Ganztagsbetreuung von 50 auf 45 Wochenstunden bis auf weiteres beibehalten werden muss. Um die Erzieherinnen bei der Betreuung verhaltensauffälliger Kinder zu entlasten, will die Stadt außerdem multiprofessionelle Teams aufbauen. Sie hat als Pilotprojekt eigene Heilpädagoginnen eingestellt und konnte deren Finanzierung über den Kreis mittlerweile verstetigen. Zehn Prozent der Personalkosten bleiben dennoch an der Stadt hängen.

Heilpädagogin Laura Pospiech schilderte, wie hilfreich die Festanstellung im Alltag ist. Sie müsse nun nicht mehr warten, bis ein Antrag auf Eingliederungshilfe, den die Stadt für jedes förderbedürftige Kind stellen muss, bewilligt wird (das kann bis zu zehn Monate dauern), sondern könne ihre Arbeit mit dem Kind ab Antragstellung sofort beginnen. Weitere Fachkräfte aus den Bereichen Logopädie und Ergotherapie in die Teams zu holen, sei wünschenswert. Dafür gebe es derzeit aber kaum Fördermöglichkeiten. Auf Hilfskräfte ohne pädagogische Ausbildung, etwa Eltern oder Großeltern, will man dagegen nur in Ausnahmefällen setzen.