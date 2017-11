Weil am Rhein Klangfarbenreiches Orgelspiel

Nachrichten-Ticker

08:03 Havarierter Frachter vor Langeoog schwimmt wieder

Cuxhaven - Der vor der Nordseeinsel Langeoog auf Grund gelaufene Frachter "Glory Amsterdam" schwimmt wieder. Wie das Havariekommando mitteilte, ist es Schleppern am Morgen gelungen, das Schiff in tieferes Wasser zu ziehen. Das 225 Meter lange Schiff hatte sich in der Nacht zum Sonntag bei Sturm "Herwart" in der Deutschen Bucht losgerissen und war auf eine Sandbank getrieben worden. Der Frachter, der 1800 Tonnen Schweröl an Bord hat, ist nach Angaben des Havariekommandos nicht erkennbar beschädigt.

07:13 Houston Astros gewinnen erstmals Baseball-Meisterschaft

Los Angeles (dpa) – Die Houston Astros haben zum ersten Mal in ihrer Geschichte die Meisterschaft in der nordamerikanischen Baseball-Liga MLB gewonnen. Im entscheidenden siebten Spiel der Finalserie besiegten die Texaner die Los Angeles Dodgers mit 5:1. In der Best-of-7-Serie setzte sich Houston mit 4:3 nach Spielen durch. Den Grundstein zum Erfolge legten die Astros gleich zu Spielbeginn. Bereits nach zwei gespielten Innings führten die Gäste mit 5:0. Die Dodgers konnten erst im sechsten Inning auf 1:5 verkürzen.

07:11 Beyoncé spricht Nala in "König der Löwen"-Verfilmung

Los Angeles - R&B-Star Beyoncé wird in einer neuen Verfilmung des Disney-Erfolgs "König der Löwen" die Löwin Nala sprechen. Das kündigte der Filmkonzern auf Twitter an. Die Produktion, eine Mischung aus real gedrehtem Film und Computertechnik, soll 2019 in die Kinos kommen. Die Regie übernimmt Jon Favreau, der im vergangenen Jahr bereits den Klassiker "Das Dschungelbuch" auf die Leinwand brachte. Die dreifache Mutter Beyoncé ist schon länger für die Rolle im Gespräch. Sie war bereits im Animationsfilm "Epic" zu hören.

06:22 Strafantrag gegen mutmaßlichen Attentäter von New York

New York - Die New Yorker Staatsanwaltschaft hat gegen den mutmaßlichen Täter des Anschlags mit acht Toten Strafantrag gestellt. Dem 29-Jährigen werden Unterstützung der Terrormiliz IS sowie tödliche Gewalt und Zerstörung mit einem Fahrzeug vorgeworfen. Im Fall einer Verurteilung droht ihm die Todesstrafe oder lebenslange Haft. US-Präsident Donald Trump forderte offen die Todesstrafe. Der 29-Jährige hatte gestanden, die Attacke mit acht Toten und elf Verletzten seit zwei Monaten geplant zu haben.

05:57 Drei Tote bei Schießerei in US-Einkaufszentrum

Denver - Bei einer Schießerei in einem Einkaufszentrum in Thornton im US-Staat Colorado hat es nach Angaben der Polizei drei Tote gegeben. Zwei Opfer starben am Unfallort, eine schwer verletzte Frau starb im Krankenhaus, teilte die Behörde mit. Es sei kein "aktiver" Schütze mehr am Tatort, hieß es weiter. Nähere Angaben zu einem Täter oder einem Motiv gab es zunächst nicht.