Weil am Rhein Klassische Musik und schottische Weisen erklingen

Die Aufführung von Haydns Streichquartetts Opus 77 Nr. 1 passt in das Konzept des jungen Ensembles. In ihrer Einspielung der drei Quartette des Opus 71 haben sie jedem Quartett als Nachklang ein oder mehrere schottische Volkslieder zugeordnet, um diese aus ihrer Sicht wichtige Verbindung zu verdeutlichen. Ausgewählt haben sie an traditionellen Weisen schöne Beschreibungen von Landschaften oder Stimmungen. Nach dem Auftritt in Weil am Rhein spielt das Maxwell Quartet am 25. September nochmal in der Martinskirche in Müllheim zusammen mit dem künstlerischen Leiter des Markgräfler Musikherbst, dem Pianisten Guido Heinke.